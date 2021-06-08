أنقرة (زمان التركية) – أدى ذوبان الغطاء الجليدي عن ممر جبلي في النرويج إلى ظهور قطع أثرية قديمة للضوء، من بينها صندوق خشبي يعود لحقبة الفايكنج.

الصندوق الخشبي الخاص بالفايكنج عثر عليه في ممر “ليندبرين” الجليدي في حديقة بريهايمين الوطنية بالنرويج.

عند فتح الصندوق فوجئ علماء الآثار مما وجدوا فيه، حيث لم يعثروا إلا على قطع الشمع فقط داخل الصندوق، الذي كان مدفونًا في الجليد لمئات السنين، بدلاً من جواهر أو وثائق قديمة.

ومع ذلك، وفقًا لعلماء الآثار، توفر أجزاء الشمع هذه معلومات قيمة للغاية عن الفايكنج، ووصفوا الشمع بـ”كنز ثمين”.

ويقع نهر ليندبرين الجليدي، الذي استخرج منه الصندوق، في ممر جبلي في مقاطعة أوبلاند النرويجية.

اكتشف علماء الآثار هذا النهر الجليدي في عام 2011 وبدأوا في التنقيب بعناية عن آثار الفايكنج، علمًا أنه تم الحفاظ على القطع المكتشفة بشكل مثالي لعدة قرون بفضل النهر الجليدي.

داخل النهر الجليدي، عثر علماء الآثار على أشياء مثل صوف الأغنام وجلود الحيوانات ورفات كلب، بالإضافة إلى رماح وقفازات وأحذية.