أنقرة (زمان التركية) – اتهم كاتب وصحفي تركي مخضرم قريب من دوائر السلطة في تركيا حزب الحركة القومية بالإضرار عمدًا بسمعة شريكه الأكبر في التحالف الحاكم، حزب العدالة والتنمية.

الصحفي فهمي كورو، الذي كتب مقالات لجميع الصحف المحسوبة على الحكومة، أدلى بتصريحات صادمة حول التحالف الحاكم خلال مشاركته في برنامج على قناة TV5 القريبة من حزب السعادة ذي التوجه الإسلامي.

تناول كورو الفضائح التي كشفها زعيم المافيا سادات بكر وشغلت الرأي العام مؤخرا بسبب أنها مست شخصيات تابعة للتحالف الحاكم.

وذكر فهمي كورو في تصريحاته أن حزب العدالة والتنمية بات يتعرض للتآكل، وأن حزب الحركة القومية بزعامة دولت بهجلي يحاول الدفع به إلى ارتكاب مزيد من الأخطاء، وأضاف: “العدالة والتنمية بات يتأثر بشكل سلبي. أما حزب الحركة القومية فهو يبذل جهودًا جبارة ليتأثر حزب العدالة والتنمية سلبا من التطورات الأخيرة، وينجر إلى أخطاء فادحة”.

وأضاف الصحفي كورو أن حزب الحركة القومية تحول إلى حزب يتحكم في مسار حزب العدالة والتنمية، وجعله شريكًا في كل أخطائه بموجب التحالف الحالي بينهما، لكنه أدار هذه الشؤون حتى اليوم دون أن تتلطخ يداه، وذلك لأن الحكومة هي التي في موقع المسؤولية.

ووجه الكاتب المخضرم دعوة إلى مسؤولي حزب العدالة والتنمية بالتفكير مجددا في مستقبل التحالف مع حزب الحركة القومية.

يذكر أن الرئيس رجب أردوغان التزم الصمت أسبوعا كاملا إزاء الاتهامات الصادمة التي وجهها زعيم المافيا إلى كل من وزير الداخلية الأسبق محمد أغار والحالي سليمان صويلو، منتظرًا على ما يبدو أن يتبلور موقف حليفه حزب الحركة القومية.

وبعدما أعلن زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي دعمه الصريح لوزير الداخلية سليمان صويلو، خرج أردوغان أيضًا مدافعًا عنظ صويلو قائلاً: “ليس صويلو هو الهدف، بل الهدف هو تركيا، سنتجاوز هذه المؤامرات التي تحاك من أجل منع بناء تركيا القوية”، على حد تعبيره، ليتجه زعيم المافيا هذه المرة إلى الكشف عن الفضائح التي زعم أن أردوغان ورجاله تورطوا فيها، مثل إرسال أسلحة إلى سوريا، وتأسيس شبكة فساد في البلديات وغيرها.

لكن كان من الملاحظ دفاع الرئيس أردوغان عن وزير داخليته سليمان صويلو ودعمه فيما يخص الاتهامات التي وجهها له سادات بكر، بينما لم يحظ محمد آغار المنتمي لحزب الحركة القومية بدعم مماثل.