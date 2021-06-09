أنقرة (زمان التركية) – ألغت أبوظبي مشروعا مع تركيا بقيمة 3 مليارات دولار، في انعكاس كبير للموقف السلبي السياسي بين البلدين على الاقتصاد.

أنهت أبوظبي، مشاركة تركيا في أعمال إنشاء مطار أبوظبي، وهو أحد المشاريع المهمة التي تنفذها شركة تركية.

كانت شركة TAV تاف، إحدى أهم مشغلي ومقاولي المطارات في العالم، فازت بمناقصة المبنى الجديد لمطار أبوظبي بعدما افتتحته دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2012، بمناقصة قياسية.

تولت تاف للإنشاءات المشروع الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات دولار والذي طرحته شركة أبوظبي للمطارات مع شركة يونانيان سي سي سي اليونانية والشريك المحلي أرابتك.

وتم تصميم مبنى الركاب الجديد، بمساحة إجمالية قدرها 702 ألف متر مربع، لخدمة 27 مليون مسافر سنويًا على أعلى مستوى، وبدأ بناؤه.

تم الانتهاء من حوالي 99 في المائة من المشروع، الذي يضم 106 جسور ركاب وحزام أمتعة أطول من 22 كيلومترًا.

وكان افتتاح مبنى الركاب على جدول الأعمال في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك أنهت شركة أبوظبي للمطارات العطاء دون أي عذر.

وصرح مصرفي تركي يعيش في دبي ويشارك في عملية الإقراض لهذا المشروع أن القرار المتخذ سياسي بحت، وأن هناك محاولة للتقليل من هيبة تركيا وشركة TAV التركية.

وكان وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، قال إن بلاده لا تعادي تركيا وإنها ترغب في تحسين العلاقات معها، لافتا إلى ضرورة وقف تركيا ما أسماه “توسيع دورها في المنطقة على حساب دول عربية”، كما طالبها بوقف دعمها لجماعة الإخوان المسلمين.

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