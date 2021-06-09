أنقرة (زمان التركية) – طالب عضو في البرلمان الأوروبي حكومة قيرغيزستان باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للعثور على المواطن القرغيزي تركي أصل المختفي قسريًا أورهان إيناندي.

وأعرب رئيس وفد آسيا الوسطى في البرلمان الأوروبي، النائب الإيطالي فولفيو مارتوسيلو، عن انزعاجه من “الاختطاف غير القانوني” للمعلم أورهان إيناندي المدير السابق لمؤسسة “سابات” التابعة لحركة الخدمة.

وعبر بيان على تويتر حث عضو البرلمان الأوروبي، بيشكيك على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكشف مكان إيناندي، وحذر أنقرة من الإقدام على ترحيله قسرًا.

اختفى أورهان إيناندي من أمام منزله في 31 مايو الماضي، علمًا أن مقربين منه يعتقدون أن إيناندي قد اختطف من قبل المخابرات التركية واحتُجز في مبنى السفارة في بيشكيك.

وقال فولفيو مارتوسيلو: “نحن نشاهد بقلق بالغ الاختطاف غير القانوني للمعلم التركي أورهان إيناندي في قيرغيزستان على يد تركيا بسبب صلاته بحركة فتح الله غولن. على تركيا الامتناع عن أي محاولة لإبعاد إيناندي (من قيرغيزستان إلى تركيا). نطالب السلطات القرغيزية باتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتأمين الإفراج عن إيناندي “.

وتأتي هذه المناشدة بينما يزور اليوم الأربعاء الرئيس القرغيزي صدير جاباروف، تركيا بدعوة من الرئيس رجب أردوغان.

زوجة إيناندي قالت الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي إنها سلمت ملف زوجها إلى الشعب القرغيزي، معبرة عن أملها بالوصول إلى زوجها قبل ترحيله قسرا إلى تركيا، كما أعربت عن امتنانها للجهود التي يبذلها المسؤولون القرغيزيون، وعلى رأسهم الرئيس صدير جاباروف، من أجل الوصول إلى زوجها.

وكانت الرئاسة القرغيزستانية أعلنت عن إصدار الرئيس صدير جاباروف تعليماته لوزارة الخارجية ولجنة الأمن الوطني بتكثيف أعمال البحث والتحقيق وإشراك قوات إضافية للعثور على إيناندي الذي يحمل أيضا الجنسية القرغيزية، كما تم طرح القضية في البرلمان.

يشار إلى أن هناك احتجاجات واسعة أمام السفارة التركية في بشكيك عاصمة قيرغيزستان تنديدا بواقعة اختطاف إيناندي مع توجيه الاتهامات إلى المخابرات التركية.

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