القاهرة (زمان التركية) – قال تقرير حقوقي إن القارة الأفريقية شهدت في مايو الماضي، ما يقرب من 42 هجومًا وحادثاً دموياً، تسبب في وفاة حوالي 766 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 75 أخر، ناهيك عن عدد كبير من المفقودين والنازحين والذي يبلغ حوالي 200 شخص فيما أكثر.

التقرير الحقوقي الصادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أورد أن أكثر الأقاليم تضررًا هو إقليم شرق أفريقيا للشهر الثاني على التوالي وذلك بواقع 430 ضحية.

في التقرير بعنوان (عدسة العمليات الإرهابية في أفريقيا لشهر مايو 2021) جاءت إثيوبيا في طليعة الدول الأكثر دموية للشهر الثالث على التوالي، بعد الإعلان عن سقوط ما يقرب من 342 شخصا، وفي غرب أفريقيا جاءت دولة نيجيريا كثالث الدول تضرراً في القارة وأولى الدول في الإقليم، وذلك بعد وفاة ما يقرب من 91 شخصا بسبب مذابح جماعة بوكو حرام.

وفى السياق ذاته، نجح إقليم جنوب أفريقيا للتصدي لخطر داعش الذي كاد يسطر عليه.

ومن جانبه، صرح الخبير الحقوقي أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان؛ بأن أزمة إقليم “تجراي” لا تزال تتصدر قائمة حالات الطواريئ في إقليم شرق أفريقيا من أجل تحقيق الأمن والسلم، وطالب الحكومة الإثيوبية بتجنب اتخاذ أي قرارات أو ممارسات أحادية قد تؤدي إلى إراقة المزيد من الدماء.

وعلي صعيد متصل، أشارت بسنت عصام الدين؛ الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، إلى مدى خطورة الاشتباكات العرقية والقبلية كغيرها من باقي صور الإرهاب الذي تعاني منه القارة الأفريقية، وأوصت حكومات الدول التي تعاني خطر تلك الآفة باستحداث آلية مشتركة تعمل على تهيئة الأوضاع السياسية والاجتماعية بين القبائل والعشائر بعضها البعض أو بينها وبين الحكومية المركزية.

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