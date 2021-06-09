القاهرة (زمان التركية) – قال تقرير حقوقي إن القارة الأفريقية شهدت في مايو الماضي، ما يقرب من 42 هجومًا وحادثاً دموياً، تسبب في وفاة حوالي 766 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 75 أخر، ناهيك عن عدد كبير من المفقودين والنازحين والذي يبلغ حوالي 200 شخص فيما أكثر.
التقرير الحقوقي الصادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أورد أن أكثر الأقاليم تضررًا هو إقليم شرق أفريقيا للشهر الثاني على التوالي وذلك بواقع 430 ضحية.
في التقرير بعنوان (عدسة العمليات الإرهابية في أفريقيا لشهر مايو 2021) جاءت إثيوبيا في طليعة الدول الأكثر دموية للشهر الثالث على التوالي، بعد الإعلان عن سقوط ما يقرب من 342 شخصا، وفي غرب أفريقيا جاءت دولة نيجيريا كثالث الدول تضرراً في القارة وأولى الدول في الإقليم، وذلك بعد وفاة ما يقرب من 91 شخصا بسبب مذابح جماعة بوكو حرام.
وفى السياق ذاته، نجح إقليم جنوب أفريقيا للتصدي لخطر داعش الذي كاد يسطر عليه.
ومن جانبه، صرح الخبير الحقوقي أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان؛ بأن أزمة إقليم “تجراي” لا تزال تتصدر قائمة حالات الطواريئ في إقليم شرق أفريقيا من أجل تحقيق الأمن والسلم، وطالب الحكومة الإثيوبية بتجنب اتخاذ أي قرارات أو ممارسات أحادية قد تؤدي إلى إراقة المزيد من الدماء.
وعلي صعيد متصل، أشارت بسنت عصام الدين؛ الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، إلى مدى خطورة الاشتباكات العرقية والقبلية كغيرها من باقي صور الإرهاب الذي تعاني منه القارة الأفريقية، وأوصت حكومات الدول التي تعاني خطر تلك الآفة باستحداث آلية مشتركة تعمل على تهيئة الأوضاع السياسية والاجتماعية بين القبائل والعشائر بعضها البعض أو بينها وبين الحكومية المركزية.
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