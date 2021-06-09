أنقرة (زمان التركية) – حصلت 5 شركات فقط في تركيا، على 55 مناقصة ضخمة بقيمة 161 مليارًا و306 مليون ليرة خلال 5 سنوات، لكن الأكثر إثارة أن هذه الشركات يملكها مقربون من الرئيس رجب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وفي قائمة أبرز 20 شركة مقاولات حازت العدد الأكبر من المناقصات العامة بقطاع البناء في السنوات الخمس الماضية، جاءت في المرتبة الأولى شركة “كاليون”، التي وقعت 17 عقدًا بقيمة 49.7 مليار ليرة.

وحلت شركة “كولين” في المرتبة الثانية بحصولها على 15 مناقصة بقيمة 40.4 مليار، فيما جائت شركة “جنكيز” في المرتبة الثالثة، حيث حصلت على 33.9 مليار ليرة في 12 مناقصة منفصلة من الدولة.

وأصبحت “إي أر جي”، التي لم تكن على رأس القائمة في السنوات الماضية، بالمركز الرابع بمناقصة عملاقة واحدة فقط، حيث فازت بمناقصة قطار أنقرة-إزمير عالي السرعة.

وفي المركز الخامس حلت وقعت شركة “روزينز”، المعروفة باسم “مقاول القصر”، عقودًا بقيمة 15.8 مليار ليرة في 10 مناقصات.

وتم إجراء 3 مناقصات فقط من بين 55 مناقصة بشكل علني، بينما طرحت باقي العطاءات المتبقية عن طريق المساومة.

وتقول المعارضة التركية إن أبرز المناقصات الحكومية في الدولة تذهب لصالح “العصابة الخماسية”، أي رجال الأعمال الخمسة، الذين فازوا تقريبا بجميع المناقصات الكبيرة خلال حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

رجال الأعمال ضمن العصابة الخماسية وفق تعبير المعارضة هم: محمد جنكيز رئيس شركة جنكيز القابضة، نهاد أوزدمير الرئيس التنفيذي لشركة ليماك القابضة، محمد نظيف جونال رئيس مجلس إدارة شركة أم ان جي القابضة، ناسي كولوغلو الرئيس التنفيذي لشركة كولين للبناء، ورئيس شركة كايلون للبناء جمال كاليونكو.

وفي مارس الماضي شكك زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، في جدوى حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس أردوغان، معتبرا أنها بمثابة فرص تنتفع بها الشركات المقربة من الحكومة.

في السياق ذاته قال رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، إن النظام الحاكم في تركيا هو “استبدادي فاسد”، وأكد أنه في حال عدم تغيير سياسة الحكومة، سيحل 15 شركة تحظى بالمناقصات الحكومية محل 5 حالين مقربين من أردوغان.

–

كمال كليجدار أوغلو، تركيا، أردوغان، الإصلاح الاقتصادي