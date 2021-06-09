أنقرة (زمان التركية) – كشف أحدث البيانات الصادرة عن مجلس أوروبا، أن هناك ما يقرب من 1 في المائة من السكان في تركيا بالسجون أو تحت المراقبة، وذلك اعتبارًا من يناير 2020.

وفقًا للتقرير الذي أعدته جامعة “لوزان” في سويسرا لمجلس أوروبا، فإنه اعتبارًا من 31 يناير 2020، هناك 984 من كل 100 ألف شخص في تركيا يقبعون في السجن أو تحت المراقبة.

وهذا المعدل، الذي يحتل الصدارة في أوروبا، هو أكثر من ثلاث أضعاف المتوسط الأوروبي، إذ إنه وفقًا للمتوسط الأوروبي، هناك 265 شخصًا من بين كل 100 ألف شخص في نفس النطاق.

وأشير في التقرير إلى أن عدد الأشخاص الخاضعين للمراقبة في تركيا ارتفع بنسبة 6.1 في المائة في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

وتحتل تركيا المرتبة الثانية في أوروبا بعد بولندا من حيث عدد الأشخاص الخاضعين للمراقبة.

الدول الثلاث الأولى في أوروبا من حيث عدد الأشخاص الخاضعين للمراقبة هي بولندا بمعدل 643 شخصًا لكل 100 ألف شخص، وتركيا بـ627 شخصًا وليتوانيا بـ568 شخصًا. تتبع هذه الدول جورجيا بـ562 شخصًا. يُظهر المتوسط الأوروبي أن 149 شخصًا من أصل 100 ألف يخضعون للمراقبة.

يشار إلى وجود عدد كبير من الصحفيين والسياسيين والكتاب والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجون التركية بسبب انتقادهم لنظام الرئيس رجب أردوغان.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي إن السلطة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية تم تجاهلها في تركيا وتم استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل موسع لاعتقال المعارضين.

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