أبو ظبي (زمان التركية) ــ أشاد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بـ”العلاقة الاستراتيجية” لليونان مع الإمارات العربية المتحدة خلال زيارته الرابعة للدولة الخليجية يوم الأربعاء.

والتقى دندياس خلال الزيارة بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي.

وقال ديندياس إنه تم مناقشة العلاقات في مجالات الدفاع والطاقة والاقتصاد والسياحة.

وأشار إلى أنه تم استعراض التطورات الإقليمية المتعلقة بتركيا وليبيا والشرق الأوسط.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية تم بحث تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وأهمية ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشاد الجانبان بالإعلان مؤخرا عن اعتماد ممر سفر آمن بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان للمسافرين الحاصلين على جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا والذي يشمل الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم الصادرة من الجهات الصحية دون الحاجة لتطبيق متطلبات الحجر.

وأقام وزير الخارجية عبدالله بن زايد آل نهيان مأدبة عشاء مساء الثلاثاء للوزير نيكوس دندياس والوفد المرافق.

ووقعت اليونان والإمارات العربية المتحدة مؤخرًا سلسلة من الاتفاقيات أهمها “بند المساعدة العسكرية المتبادلة في حالة هجوم طرف ثالث” الذي ينظر إليه على أنه يستهدف تركيا على وجه التحديد.

ومن المتوقع أن يثمر التعاون اليوناني الإماراتي عن تقاسم الثروة في شرق البحر المتوسط.

يذكر أن تركيا انتقدت قبل أشهر انعقاد منتدى الصداقة في اليونان الذي جمع مصر والسعودية والإمارات والبحرين، واعتبرته معاديًا لها.

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