أنقرة (زمان التركية) – كشف قيادي كردي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أرسل في الأشهر الماضية وفداً إلى حزب العمال الكردستاني المصنف من قبل أنقرة تنظيما إرهابيا.

قال عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني، مراد قرايلان، وفق وكالة أنباء “الفرات”، إن أردوغان أرسل وفداً إلى حزب العمال الكردستاني في الأشهر الماضية، ويريد مقابلة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود بارزاني وجهاً لوجه.

ومن المقرر أن يكشف قرايلان مساء اليوم خلال حلوله ضيفا على أحد البرامج على قناة “Stêrk TV”، تفاصيل أخرى عن أردوغان وعملية القوات المسلحة التركية عبر الحدود، والجهود المبذولة لإشراك قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في العملية عبر الحدود، وزيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى أربيل.

فضلا عن حديثه عن هجوم 20 أيار / مايو الذي شنه الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما سيدلي بتصريحات مهمة حول نتائج الاجتماع الذي عقده في إسطنبول والعلاقات بين حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وكان أردوغان أمر جهاز المخابرات في 2011 بإجراء مفاوضات مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في محبسه، من أجل التوصل إلى حل للقضية الكردية المزمنة، إلا أن أردوغان أمر بوقف تلك المفاوضات في عام 2015 بعدما أسفرت عن نتائج عكسية لرغبته في الحصول على أصوات الأكراد، حيث أيدوا حزب الشعوب الديمقراطي بدلاً من جزبه في انتخابات 2015، وتسببوا في فقدان حزبه الحكومة المنفردة، مما دفعه إلى التحالف مع حزب الحركة القومية واستعادة الحكومة المنفردة بعد قرار إعادة الانتخابات ذاتها.

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