عمان (زمان التركية)ـــ تعد حالة الشعر علامة على صحة الجسم، ومثل أي جزء آخر من جسمك، الشعر يحتاج إلى مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ليكون صحيًا وينمو بشكل صحيح، ويتوقف عن التساقط.

وهذه قائمة بأهم بروتينات وفيتامينات للشعر:

1. فيتامين أ

تحتاج جميع خلايا الجسم لفيتامين أ للنمو وهذا يشمل الشعر، والذي يعد النسيج الأسرع نموًا في جسم الإنسان، ويساعد فيتامين أ أيضًا الغدد الجلدية على إفراز مادة دهنية تسمى الزهم، وهي الإفرازات الشحمية الخاصة بالغدد الزهمية.

قد تؤدي الحمية الفقيرة بفيتامين أ إلى عدة مشكلات كتساقط الشعر، في حين أن زيادة مستوياته في الجسم من الممكن أن تعمل بطريقة عكسية وتساهم في فقدان الشعر والإصابة بالصلع، لذا يجب الاعتدال في تناول مصادره.

هذه أهم الأطعمة التي تحتوي على فيتامين أ:

البطاطا الحلوة.

الجزر.

القرع.

السبانخ.

الحليب.

البيض.

الزبادي.

زيت كبد الحوت.

2. مجموعة فيتامينات ب

واحد من فيتامينات الشعر الأكثر شهرة هو أحد أفراد عائلة فيتامينات ب ويسمى البيوتين، حيث تربط الدراسات نقص البيوتين مع فقدان الشعر.

وعلى الرغم من أن البيوتين يستخدم كبديل لعلاج فقدان الشعر، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيه يظهر تحسن في شعرهم بصورة أوضح.

ومع ذلك فإن نقص البيوتين يعد نادرًا جدًا؛ وذلك لأنه يتواجد بشكل طبيعي في مجموعة واسعة من الأطعمة.

تساعد فيتامينات ب الأخرى على تكوين خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين والمواد المغذية إلى فروة الرأس وبصيلات الشعر، وهذه العمليات مهمة لنمو الشعر.

هذه أهم الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب:

الحبوب الكاملة.

اللوز.

اللحوم.

الأسماك والمأكولات البحرية.

الخضار الورقية الخضراء.

بالإضافة إلى ذلك فإن الأغذية الحيوانية هي المصادر الوحيدة التي تكون غنية بفيتامين ب12.

3. فيتامين ج

فيتامين ج هو من أكثر الفيتامينات التي تلعب دورًا أساسيًا في صحة الجسم، وهو أحد أهم الفيتامينات للشعر ولنموه ومنع تساقطه.

يحتاج جسمك فيتامين ج لتصنيع بروتين يعرف باسم الكولاجين والذي يشكل جزءًا هامًا لهيكلة الشعر، كما يساعد جسمك على امتصاص الحديد اللازم لنمو الشعر.

هذه أهم الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ج:

الفراولة.

الفلفل.

الجوافة.

الحمضيات.

4. فيتامين د

يرتبط الانخفاض في مستويات فيتامين د في ارتفاع خطر الإصابة بالثعلبة وفقدان الشعر.

وتبين أن فيتامين د قد يساعد على تكوين بصيلات جديدة وهي المسام الصغيرة في فروة الرأس، الأمر الذي يساعد الشعر في النمو من جديد.

ينتج الجسم فيتامين د من خلال الاتصال المباشر مع أشعة الشمس، وهذه أهم المصادر الغذائية الجيدة لفيتامين د:

الأسماك الدهنية.

زيت كبد الحوت أو زيت كبد سمك.

بعض أنواع الفطر.

البرتقال والعنب والفراولة.

5. فيتامين هـ

يعرف فيتامين هـ بأنه أحد فيتامينات الشعر الهامة؛ لأنه يساعد على تعزيز تدفق الدم للرأس، وتحسين صحة فروة الرأس، ويلعب دورًا مهمًا أيضًا في تعزيز نمو الشعر.

وهذه أهم الأطعمة التي تحتوي على فيتامين هـ:

بذور عباد الشمس.

اللوز.

السبانخ.

الأفوكادو.

6. الحديد

يساعد الحديد خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين إلى كافة أنحاء الجسم، وهذا يجعله من المعادن الهامة لإتمام العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك نمو الشعر.

نقص الحديد والذي يسبب فقر الدم هو السبب الرئيس لفقدان الشعر، وهو منتشر بين النساء بشكل كبير.

وهذه أهم الأطعمة التي تحتوي على الحديد:

المحار.

البيض.

اللحوم الحمراء.

السبانخ.

العدس.

7. الزنك

يلعب الزنك دورًا هامًا في نمو الشعر وإصلاحه، كما أنه يساعد في الحفاظ على الغدد الدهنية حول بصيلات الشعر.

يعد تساقط الشعر إحدى أعراض نقص الزنك، لذا قد يكون من الأفضل الحصول على الزنك من خلال المكملات الغذائية.

هذه أهم الأطعمة التي تحتوي على الزنك:

المحار.

لحم البقر.

السبانخ.

جنين القمح.

بذور اليقطين.

العدس.

8. البروتينات

يتكون الشعر من البروتينات بأكمله تقريبًا، لذا فإن استهلاك ما يكفي من البروتين مهم لنمو الشعر، وتظهر الدراسات أن نقص البروتين قد يقلل من نمو الشعر وحتى يؤدي إلى فقدانه.

هل يجب عليك أخذ مكملات الشعر؟

يعد الغذاء الطبيعي من خلال اتباع نظام غذائي متوازن أفضل مصدر للحصول على الفيتامينات للشعر.

ولكن إذا كنت لا تحصل على كفايتك من الفيتامينات في النظام الغذائي خاصتك حينها المكملات الغذائية قد تكون مفيدة، ووفقًا للبحوث فإن المكملات الغذائية تعمل بشكل أفضل لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من نقص فيها.

وعلاوة على ذلك فإن الجرعات المفرطة من الفيتامينات والمعادن يمكن أن تكون ضارة، لذلك عليك باستشارة الطبيب لتحديد ما إذا كان لديك نقص أم لا.

المصدر: ويب طب

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