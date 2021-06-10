أنقرة (زمان التركية) – لفظ القرد جورج الشهير على تطبيق “TikTok”، أنفاسه الأخيرة، في خبر أحزن الملايين من متابعيه.

في بيان صادر عن الأسرة التي تمتلك القرد جورج، أفيد أن نجم تيك توك جورج مات بسبب مضاعفات بعد التخدير الذي تلقاه خلال فحص الأسنان الروتيني.

وأعلنت الأسرة، التي تعيش في ولاية تكساس بالولايات المتحدة، الخبر، بمقطع فيديو قالوا فيه: “لدينا أخبار أليمة”.

ويبلغ عدد متابعي القرد جورج على تيك توك حوالي 17.6 مليون شخص.

وتحظى مقاطع الفيديوهات التي تنشرها للقرد وهو يفتح الهدايا والطعام أمام الكاميرا بإعجاب الملايين حول العالم.

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