أنقرة (زمان التركية) – انتقم رئيس جامعة “سوتتشو إمام” في ولاية قاهرمانمارش جنوب تركيا، من رئيس لجنة تقييم الامتحانات بالجامعة بسبب رسوب ابنته في الامتحان.

وكانت إسراء أصلان جان، ابنة الدكتور نيازي جان، رئيس جامعة “سوتشو إمام”، تقدمت لامتحان برنامج الدكتوراه بمعهد العلوم الاجتماعية، قسم العلوم التربوية، الإدارة التربوية، ولكنها رسبت فيه.

وبعد رسوبها أجبر والدها نيازي جان، رئيس لجنة تقييم الامتحانات بالجامعة، محمود صاغير، على تقديم استقالته.

وكان رئيس الجامعة دعا صاغير لمقابلته قبل امتحان ابنته في 21 سبتمبر 2020، ولكن رئيس لجنة تقييم الامتحانات لم يحضر لمقابلته.

وخلال تصريحات لصاغير عن استقالته من منصبه، أكد تعرضه لضغوط لتقديم الاستقالة.

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