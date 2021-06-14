بروكسل (زمان التركية) – التقى الرئيس التركي رجب أردوغان، الموجود حاليا في بروكسل لحضور قمة الناتو، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل القمة.

وورد في البيان الذي أدلى به قصر الإليزيه اليوم الاثنين أن الزعيمين التقيا معا لتوضيح العديد من القضايا بين البلدين في السنوات الأخيرة، وأن الاجتماع استغرق وقتا أطول مما كان متوقعا.

استغرق اجتماع الزعيمين، الذي أجري في نطاق قمة الناتو، 52 دقيقة بمقر الحلف في بروكسل.

وجاء في البيان الذي أدلى به قصر الإليزيه أن الزعيمين أعربا عن رغبتهما في إحراز تقدم في سوريا وليبيا.

وذكر خلال الاجتماع أن ماكرون أعرب أيضًا عن رغبته في أن يتم توضيح القضايا الاستراتيجية بين الحلفاء فيما يتعلق بالقيم والمبادئ والقواعد داخل الناتو.

وقال الرئيس الفرنسي في تصريح آخر: “نحن بحاجة إلى وضع العلاقات بين الحلفاء في إطار واضح في الناتو، ولهذا سألتقي بالرئيس أردوغان قبل قمة الناتو، لأنني أعتقد أنه يجب حل مسألة التوضيح هذه. خاصة مع تركيا”، وفق موقع (يورو نيوز).

دخلت العلاقات بين تركيا وفرنسا فترة صعبة بعد انحياز إدارة باريس لأثينا فيما يتعلق باستكشاف تركيا للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، ومرة أخرى في عام 2020، بعد المواجهة بين السفينتين الفرنسية والتركية في شرق البحر المتوسط.

بالإضافة إلى ذلك ، قال ماكرون يوم الخميس، في إشارة إلى حلف شمال الأطلسي: “عندما نكون أعضاء في نفس المنظمة، لا يمكننا أن نقرر القيام بعمليات أحادية الجانب ضد مصالح الائتلافات التي أنشأناها”.

ومن القضايا الأخرى التي تسببت في التوتر في خط أنقرة وباريس أن تركيا انحازت إلى أذربيجان، بينما فرنسا إلى جانب أرمينيا في قضية ناغورنو كاراباخ، باستثناء سوريا وليبيا.

في أكتوبر الماضي، رد الرئيس رجب أردوغان على تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن الإسلام، متهمًا ماكرون بشن “حملة كراهية” ضد المسلمين.

قال أردوغان: “ما علاقة الشخص الذي يُدعى ماكرون بالإسلام والمسلمين؟ ماكرون بحاجة إلى علاج نفسي”.

من ناحية أخرى، صرح ماكرون في المؤتمر الصحفي يوم الخميس أنه سيوضح لأردوغان أن محاربة “الإسلام المتطرف” لا تستهدف الإسلام بأي شكل من الأشكال، وأنه سيتحدث أيضًا عن مجالات التعاون المحتملة مع أردوغان.

وجاء في البيان الذي أدلى به قصر الإليزيه أن القضية المتعلقة بالإسلام “تم توضيحها” خلال اجتماع أردوغان وماكرون.

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