أنقرة (زمان التركية) – رصدت تقارير صحفية تزايد اهتمام أندية الدوري الممتاز بلاعب المنتخب التركي لكرة القدم، مريح دميرال، الذي يشارك حاليًا مع منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا 2020.

وأثيرت ادعاءات ملفتة بشأن احتمال انفصال دميرال عن نادي يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف، حيث ذكر الصحفي الإيطالي، نيكولو شيرا، أن أندية مثل توتنهام وإيفرتون تسعى لضم المدافع الناجح إلى صفوفها.

ووفق معلومات يطالب النادي الإيطالي بمبلغ 40 مليون يورو نظير التخلي عن اللاعب التركي.

وشارك مريح في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أوروبا 2020 التي جمعت بين المنتخب التركي والمنتخب الإيطالي اعتبارا من الدقيقة الحادية عشر، غير أن مريح لم يكن موفقا خلال تلك المباراة وتسبب في تسجيل هدف بشباك منتخب بلاده عن طريق الخطأ وذلك بعدما اصطدمت به عرضية من لاعب المنتخب الإيطالي بيراردي.

وكان مريح دميرال انتقل إلى النادي الإيطالي في عام 2019 قادما من نادي ساسولو الإيطالي.

هذا وسينتهي تعاقد مريح مع النادي الإيطالي في عام 2024.