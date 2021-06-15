أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات في تركيا قرارات اعتقال بحق 33 من عناصر القيادة العامة لقوات الدرك في ولاية أنقرة.

وشنت قوات الأمن حملة أمنية صباح اليوم ضد عدد من عناصر قوات الدرك بعضهم فصل من عمله، وذلك بعدما تم اتخاذ إجراءات قضائية بحقهم بدعوى إجراء اتصالات باستخدام هواتف عامة مع أشخاص على صلة بحركة الخدمة للتخطيط للانقلاب.

وشملت قرارات الاعتقال 14 ولاية مركزها أنقرة.

والصادر بحقهم قرارات اعتقال بينهم ضابط صف مستقيل وضابطا صف تم فصلهما من عملهما بالإضافة إلى ثلاثة ضباط صف متقاعدين و15 ضابط صف لا يزالون في الجيش، بجانب جندي برتبة ملازم وجنديين برتبة ملازم ثاني تم إبعادهم مؤقتًا عن العمل.

هذا وأسفرت الحملة الأمنية عن اعتقال 27 من بين الصادر بحقهم قرارات اعتقال.

ومنذ محاولة انقلاب 2016، أطلقت السلطات حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 فصل من الجيش 15 ألف و583 عسكريًا في إطار تحقيقات الانتماء إلى حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.