أنقرة (زمان التركية) – تراجعت الليرة التركية بشكل طفيف أمام الدولار عقب إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه أبلغ نظيره الأمريكي، جو بايدن، بعدم تغيير موقف بلاده تجاه منظومة الدفاع الصاروخي الروسية.

وفي تصريحاته عقب لقائه الأول مع بايدن ذكر أردوغان أنه أبلغ بايدن أن موقف بلاده تجاه منظومة الاس 400 لا يزال كما هو، مضيفا: “وأبلغته بموقفنا تجاه طائرات الاف 35، كما أبلغته بالخطوات المشتركة التي يمكننا اتخاذها بشأن الصناعات الدفاعية. بالتأكيد هذا التواصل لن يتوقف هنا، اللقاءات بين وزرائنا ستضمن تحقق” النتائج المرجوة.

وكالة بلومبيرج الاقتصادية قالت إن الليرة التركية تراجعت عقب تصريحات أردوغان هذه، حيث أنه اعتبارا من الساعة 21:30 من مساء يوم أمس تراجعت قيمة الليرة بنحو 0.9 في المئة لترتفع قيمة الدولار أمام الليرة إلى 8.46 ليرة.

وصباح اليوم الثلاثاء صعد سعر صرف الدولار في تركيا أكثر وسجل 8.59، بعد أن كانت سعر الدولار صباح يوم الإثنين 8.40.

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