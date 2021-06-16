(القاهرة (زمان التركية)ـــ حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط الأمين خلال استقباله اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة في القاهرة وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، من خطورة حالة “الانسداد السياسي” في لبنان.

الوزيرة اللبنانية تقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة لحضور اجتماع الدورة (51) لمجلس وزراء الإعلام العرب.

ووفق بيان صاد عن الأمانة العامة للجامعة أعرب أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن تضامن الجامعة العربية مع لبنان في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الانسداد السياسي اساساً، وكذا في ضوء التبعات الممتدة لحادث انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف البيان أن الجامعة تسعى جاهدة لتقديم المساعدة والدعم للبنان، وأنها بصدد إرسال شحنة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية إليه.

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أحمد أبو الغيط، لبنان، الجامعة العربية

ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده خلال اللقاء على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات، بحيث يجري تمكنيها من إجراء الإصلاحات الضرورية، مشدداً على أهمية تحمل كافة القوى السياسية في لبنان المسئولية للخروج بالبلاد من حالة الانسداد السياسي التي أوصلت البلاد إلى مأزق اقتصادي واجتماعي خطير.