أنقرة (زمان التركية) – ارتفع معدل زيادة الإيجار السنوي في إسطنبول بنسبة 35.7 بالمائة في شهر مايو الماضي، وفق ما كشف مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية بجامعة بهتشهشهر (BETAM).

مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية أعد بحثًا بعنوان “توقعات سوق الإسكان 2021/06” أشار فيه إلى أن المعدل السنوي للزيادة في متوسط ​​سعر المتر المربع لمساكن الإيجار في تركيا الذي كان 23.2 في المائة في مايو، إلى 18.4 ليرة تركية.

وبلغ معدل الزيادة السنوية في الإيجار 35.7 بالمئة في إسطنبول و 20.3 بالمئة في أنقرة و 21.8 بالمئة في إزمير.

وارتفع متوسط ​​الأسعار الحالية للعقارات السكنية المعروضة للبيع لكل متر مربع في تركيا بنسبة 40 بالمائة. مقارنة بشهر مايو من العام الماضي وأصبح 3.919 ليرة تركية.

وارتفعت الأسعار للعقارات السكنية المعروضة للبيع بنسبة 34.2 في المائة في اسطنبول، و 38.3 في المائة في أنقرة، و 38.6 في المائة في إزمير.

وبالتالي، كان متوسط ​​أسعار المساكن المعروضة للبيع في المتر المربع 5200 ليرة تركية في اسطنبول و2692 ليرة تركية في أنقرة و 4690 ليرة تركية في إزمير.

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