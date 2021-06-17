أنقرة (زمان التركية) – يجري وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، زيارة إلى تركيا، تستمر ثلاثة أيام بداية من اليوم الخميس.

وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت أن الوزير سيتواجد في تركيا خلال الفترة بين السابع عشر والعشرين من الشهر الجاري للمشاركة في قمة أنطاليا الدبلوماسية تلبية لدعوة نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو.

وأضافت الخارجية الباكستانية في بيان أن قريشي سيشارك في منتدى بعنوان ” التعاون الإقليمي في آسيا” برفقة وزراء خارجية الدول الأخرى بالمنطقة خلال وسيؤكد في كلمته على تعاون باكستان الإقليمي ورؤيتها للتنمية الاقتصادية والتواصل.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، عرض في المؤتمر الصحفي الذي أعقب لقائه مع نظيره الأمريكي على هامش قمة حلف الناتو اقتراح بقاء الجنود الأتراك ضمن بعثة حلف الناتو في أفغانستان لتأمين مطار كابل، على أن تتولى واشنطن تمويل الوجود التركي لأداء هذه المهمة بدلا عن القوات الأمريكية.

وشدد أردوغان في تصريحاته على إمكانية مساندة بلاده لكل من باكستان والمجر في أفغانستان قائلا: “هناك اتفاق محط نقاش بالوقت الحالي، ولا توجد أية مشكلات”.

من جهتها ترفض حركة طالبان الأفغانية المتشددة المقترح التركي الذي يشمل كذلك تشغيل المطار، الأمر الذي يشر إلى أن البقاء التركي في أفغانستان محفوف بالخطر.