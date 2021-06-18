أنقرة ( زمان التركية) – أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا يستبعد إمكانية إنشاء قواعد عسكرية لبلده في أذربيجان بموجب الاتفاقية الثنائية المبرمة مؤخرا بين الدولتين.

وأشار أردوغان أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس عقب عودته إلى وطنه من أذربيجان، إلى أن إنشاء قواعد عسكرية تركية في أراضي هذا البلد لا يخرج عن نطاق “إعلان شوشا” الخاص بتحديد العلاقات التحالفية بين أنقرة وباكو في المرحلة المقبلة.

ورجح الرئيس التركي أن هذا الموضوع قد يثار ويتطور في المشاورات بين نظيريه الأذربيجاني إلهام علييف والروسي فلاديمير بوتين، وكذلك في اتصالاته معهما.

في الوقت نفسه، طالب أردوغان أرمينيا بالشروع في اتخاذ خطوات ترمي إلى تعزيز الثقة في المنطقة، مشيرا إلى أن أول خطوة مهمة في هذا السبيل يجب أن تتمثل بإمداد أذربيجان بخرائط حقول الألغام في المناطق التي استعادت باكو السيطرة عليها خلال الجولة الأخيرة من النزاع في إقليم قره باغ.

وأعرب أردوغان قناعته بأن روسيا لا تنوي عرقلة عملية فتح ممر “زنغزور” الذي يربط بين غرب أذربيجان وإقليم ناختشيفان الأذريجاني ذاتي الحكم عند حدود إيران وتركيا.

وتابع أن تركيا تعول على التأييد الروسي في هذه المسألة، مؤكدا أنه سيعقد اجتماعا ثنائيا مع بوتين قريبا.