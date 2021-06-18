كابول (زمان التركية) – قالت وزارة الخارجية الأفغانية، إن نية تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول مطار كابل، هي دعم القوات المسلحة الأفغانية من أجل تحقيق السلام.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية غران هيواد، إلى أن تصريحات أردوغان حول الاستعانة بباكستان والمجر إلى جانب تركيا في تأمين مطار كابل وإبلاغه الرئيس الأمريكي جو بايدن بذلك، “فهمت بشكل خاطئ”.

وفي مؤتمر صحفي عقده ببروكسل الاثنين الماضي، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، لفت أردوغان إلى أنه أبلغ بايدن رؤية أنقرة بشأن الاستعانة بباكستان والمجر إلى جانب تركيا، في تأمين مطار كابل.

وذكر هيواد أنهم توصلوا لهذه النتيجة، بعد لقاء عقده وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمر مع سفير أنقرة في كابل جهاد أرغيناي، وتقييم أجرته الوزارة حول الموضوع.

وأضاف: “تبين لنا أن نية وإرادة الرئيس التركي هي دعم القوات المسلحة الأفغانية من أجل تحقيق السلام”، مؤكدا أن تركيا دعمت دائما الحلول السلمية والمفاوضات من أجل حل المشاكل، وهدف أردوغان من هذه التصريحات هو كسب دعم وتعاون دول الجوار وفي مقدمتها باكستان، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان.