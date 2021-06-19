أنقرة (زمان التركية) – هددت روسيا باتخاذ خطوات إذا أسست تركيا قاعدة عسكرية في أذربيجان.

موسكو أعلنت أنها تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالقاعدة العسكرية التركية المحتملة في أذربيجان.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه إذا أقامت تركيا قاعدة عسكرية في أذربيجان، فقد يتعين على روسيا اتخاذ خطوات، لضمان أمنها ومصالحها.

وأوضح بيسكوف أن روسيا على اتصال وثيق مع تركيا العضو في الناتو من أجل تحقيق الاستقرار في جنوب القوقاز، حيث اشتبكت أذربيجان وأرمينيا العام الماضي.

وكانت تركيا وأذربيجان أعلنتا في وقت سابق من هذا الأسبوع أنهما ستطوران التعاون في المجال العسكري.

وزار أردوغان أذربيجان منتصف هذا الشهر عقب حضوره قمة حلف الناتو في بروكسل.

يذكر أن روسيا رفضت أي وجود عسكري تركي على الأرض لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم كاراباخ بعد انسحاب أرمينيا منه، بينما نشرت روسيا المئات من الجنود بأسلحتهم في الإقليم، وسمح لتركيا فقط بمتابعة الوضع عبر كاميرات مراقبة من أذربيجان.

وكان للتدخل التركي في الحرب بين أذربيجان وأرمينيا، بصمة واضحة في مساعدة باكو على استعادة الإقليم المغتصب منذ أكثر من 30 عاما.