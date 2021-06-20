أنقرة (زمان التركية) – اصطف العديد من خريجي كليت الحقوق في تركيا للتقدم لوظيفة شرطي بلدية، بعدما يئسوا من الوصول إلى وظيفة قاضي ومدعي عام وحاكم مقاطعة.

وبدأت بلدية أنقرة في تلقي الطلبات على 250 وظيفة شرطي بلدية، يتنافس عليهم الشباب من خريجي الجامعات.

ويُشترط للتعيين أن يكون المتقدم أحد خريجي كليات الحقوق والعلوم الاجتماعية والاقتصاد وإدارة الأعمال أو العلوم الاقتصادية والإدارية.

وسيتم اختيار 70 مرشحا من بين خريجي أقسام الإدارات المحلية، بينما سيتم اختيار 20 مرشحا من بين خريجي أقسام البيئة وسلامة البيئة وحماية البيئة بجانب 10 مرشحين من بين خريجي اقسام التكنولوجيا الغذائية.

وستستدعي بلدية أنقرة 1250 شخصًا أي خمسة أضعاف الوظائف الشاغرة للخضوع لمقابلة التوظيف.

التوظيف بالقطاع الحكومي صعب

ويتخرج من الجامعات في تركيا آلاف الطلاب سنويا، غير أن معدلات التوظيف بالحكومة منخفظة للغاية.

وتشير إحصاءات مكتب العمل في تركيا إلى وجود نحو 766 ألف و674 من خريجي الجامعات وبرامج الماجستير والدكتوراة ينتظرون فرصة عمل مناسبة، ولا تضمن هذه النسبة خريجي الجامعات الذين فقدوا الأمل في العثور على فرصة عمل مناسبة.

ويشكل حاملي درجة الدكتوراة نحو 767 من بين إجمالي العاطلين عن العمل المسجلين لدى مكتب العمل في تركيا، بينما يشكل خريجي الجامعات نحو 417 ألف و890 شخصا ويشكل حاملي درجة الماجستير 17 ألف و688 شخصا ويشكل حاملي المؤهل المتوسط 330 ألف و331 شخصا.

ويتجاوز عدد العاطلين عن العمل في تركيا 4 ملايين و250 ألف شخص.