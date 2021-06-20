أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي، آدم يافوز أرسلان، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كلف رئيس مخابراته، هاكان فيدان، بمطاردة عناصر حركة الخدمة في دول آسيا الوسطى والبلقان.

خلال مشاركته في برنامج “عابر المحيط” الذي يقدمه المذيع التركي، متين يكار، تحدث يافوز عن واقعة اختطاف التركي أورهان إيناندي المدير السابق لمؤسسة “سابات” التعليمية في قرغيستان والمحسوب على حركة الخدمة.

وتتهم أسرة “إيناندي” المخابرات التركية باختطافه وإخفائه في السفارة التركية بالعاصمة بيشيك.

وأوضح يافوز أنه إذا نجح أردوغان في مطاردة أعضاء حركة الخدمة من خلال المخابرات التركية برئاسة هاكان فيدان في قيرغيزستان، فإن الخطوة التالية ستكون دول آسيا الوسطى والبلقان.

وأضاف يافوز أن أورهان إيناندي لا يزال محتجزًا في سفارة بيشكيك، متابعا: “هناك معلومات تفيد بأن بعض الأدوية الكيماوية الخاصة أخذت من تركيا وتستخدم في الاستجواب. الهدف هنا هو أن يوقع أورهان إيناندي على مجموعة من البيانات الجاهزة المطبوعة، وأن يوقع على بعض البيانات الكاذبة، حيث يهدف أردوغان إلى إطلاق حملة تحت اسم الاعترافات”.

وأشار يافوز إلى أن الدعاية السوداء التي أطلقت ضد حركة الخدمة بعد 17-25 ديسمبر 2013، تريد حكومة أردوغان أن تطلقها مرة أخرى من خلال أورهان إيناندي.

وذكر الصحفي التركي أن حكومة أردوغان تخصص مبلغًا كبيرًا من نفقات الموازنة السرية من أجل هذه الدعاية السوداء، ووسائل التواصل الاجتماعي هي إحدى الركائز المهمة للدعاية السوداء.