أنقرة (زمان التركية) – ارتفع سعر الأسمدة الزراعية في تركيا بنسبة 41٪ في عام واحد، بحسب البيانات الرسمية.

بيانات هيئة الإحصاء التركية المستمدة من مؤشر أسعار المدخلات الزراعية (Agriculture-GFE)، تشير إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 1.71 في المائة في أبريل 2021 مقارنة بالشهر السابق له.

كما ارتفع المؤشر الذي يوضح تكاليف المدخلات للمزارعين بنسبة 6.55 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق، وبنسبة 22.15 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وبحسب المجموعات الرئيسية، ارتفع مؤشر السلع والخدمات المستخدمة في الزراعة بنسبة 1.69 في المائة، وارتفع مؤشر السلع والخدمات المساهمة في الاستثمار الزراعي بنسبة 1.85 في المائة مقارنة بالشهر السابق.

وبالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق، ارتفع مؤشر السلع والخدمات المستخدمة في الزراعة بنسبة 21.89 في المائة، وارتفع مؤشر السلع والخدمات المساهمة في الاستثمار الزراعي بنسبة 23.72 في المائة.

ووفقًا لبيانات الإحصاء التركية، كانت أعلى زيادة سنوية في المجموعة الفرعية للأسمدة ومحسنات التربة بنسبة 41.78 في المائة.

أما المجموعات الفرعية الأخرى التي سجلت أعلى زيادة سنوية فهي المباني الزراعية (غير السكنية) بنسبة 36.54 في المائة وتكاليف صيانة المباني بنسبة 32.68 في المائة.

من ناحية أخرى، كانت المجموعات الفرعية التي أظهرت أقل زيادة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق هي البذور ومواد الزراعة بنسبة 5.85 في المائة والمبيدات بنسبة 11.09 في المائة والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 16.10 في المائة على التوالي.

وفيما يتعلق بالمجموعات الفرعية، فإن المجموعات الفرعية الأخرى التي سجلت أعلى زيادة مقارنة بالشهر السابق كانت تكاليف صيانة الآلات بنسبة 4.29 في المائة والمباني الزراعية بنسبة 4.19 في المائة.