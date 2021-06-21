أنقرة (زمان التركية) – بعد أكثر من عامين على تضرر منتجي الألبان في تركيا، من فرض أسعار أقل من تكلفة الإنتاج، تم أخذ خطوة إيجابية بالنسبة إلى المنتج الذي مني بخسائر كبيرة، وسبرفع سعر الحليب الخام.

المجلس القومي للألبان أعلن الأسبوع الماضي رفع أسعار الحليب الخام بين 1 يوليو و 31 ديسمبر، إلى 3.20 ليرة للتر الواحد بزيادة قدرها 30 قرشا.

تضرر منتجو الألبان بداية من عام 2018 مع نقل سلطة تحديد سعر الألبان إلى لجنة الغذاء.

لجنة الغذاء أضرت المزارع بإبقاء أسعار الحليب الخام أقل من تكلفة إنتاجه حتى لا “يتسبب في زيادة التضخم” وفق رأي اللجنة.

المنتج كان يبيع الحليب لمدة عامين ونصف تقريبًا بأقل من تكلفته في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف الإنتاج الأخرى. في الأشهر القليلة المقبلة، من المتوقع أن يرتفع سعر بيع الحليب في السوق بنسبة 15-20 في المائة بعد تصحيح الخطأ بالقرار المتخذ هذا الأسبوع بإعادة سلطة التسعير لمجلس الألبان.

يشار إلى أنه بعد إصدار تقرير عن حزب العدالة والتنمية في عام 2018، ذكر فيه أن أسعار الحليب “تسببت في زيادة التضخم”، تم سحب سلطة تحديد السعر المرجعي للحليب الخام من المجلس الوطني للألبان ومنحها إلى لجنة الغذاء.

نتيجة لذلك تجاوزت تكلفة الإنتاج سعر بيع الحليب الخام، وكانت الشركة المنتجة تبيع أقل من التكلفة لعدة أشهر.

النظام، الذي تجاهل رد فعل المنتجين لمدة عامين ونصف، اقتنع أخيرًا بأن أسعار الحليب الخام لا تؤثر على “التضخم”. في الأسبوع الماضي، قامت لجنة الزراعة التي حددت سعر شراء الحليب الخام لآخر مرة بنقل سلطتها إلى المجلس القومي للألبان.

سيحدد المجلس القومي للألبان سعر شراء الحليب الخام من الآن فصاعدًا، تم الإعلان عن آخر سعر لشراء الحليب الذي حددته اللجنة بـ 3 ليرات و 20 قرش.