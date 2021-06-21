أنقرة (زمان التركية) – غادرت الطائرة الرئاسية الليبية التي كان يستخدمها الزعيم السابق، معمر القذافي، إسطنبول متجهة إلى طرابلس.

جاء ذلك بعد أعمال صيانة خضعت لها الطائرة الرئاسية رقم 5A-ONE من طراز إيرباص إيه 340 على مدار أسبوعين داخل مطار أتاتورك التركي.

وكانت الطائرة المشار إليها سبق وأن تم إرسالها إلى فرنسا لتجنب تعرضها لأضرار خلال الفوضى التي شهدتها البلاد عقب مقتل القذافي.

وبعد تحويلها إلى طائرة ركاب عادية تم إعادة الطائرة مرة أخرى إلى ليبيا في عام 2013، غير أنه سرعان ما تم إعادتها مرة أخرى إلى فرنسا لعدم استقرار الأوضاع داخل ليبيا.

الطائرة ظلت داخل مطار بربينيان الفرنسي منذ عام 2014.

وفي الخامس من يونيو/ حزيران الجاري نقلت الطائرة إلى مدينة إسطنبول التركية للخضوع لأعمال صيانة داخل مطار أتاتورك.

عقب انتهاء أعمال الصيانة التي استغرقت أسبوعين غادرت الطائرة مطار أتاتورك في تمام الساعة 17:06 من مساء يوم أمس متجهة إلى العاصمة الليبية، طرابلس.

هذا وهبطت الطائرة في مطار طرابلس في تمام الساعة 20:30 من مساء يوم أمس، وتبين أن الطائرة سيتم استخدامها في الخدمات العامة.

الحكومة الليبية المؤقتة أعلنت من جهتها أمس استرجاع الطائرة الرئاسية من فرنسا بعد احتجازها منذ 2014 بسبب أمور فنية وأخرى مالية تم تسويتها، وذكرت الحكومة الليبية أنه جاري العمل على استرجاع 12 طائرة ليبية مدنية أخرى في الخارج، بجانب طائرتين حربيتين.