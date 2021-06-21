أنقرة (زمان التركية) – وضع متطوعون من جنسيات متعددة، آلاف الألواح على أحد شواطئ هولندا ترمز للضحايا من اللاجئين الذين فقدوا حياتهم خلال رحلتهم الطويلة في البحر.

على شاطئ Scheveningen في لاهاي بهولندا، تم إعداد نصب تذكارية رمزية، لآلاف الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم وفقدوا حياتهم خلال رحلتهم الطويلة، كجزء من اليوم العالمي للاجئين.

النصب التذكارية تحمل أسماء اللاجئين والأماكن التي فقدوا فيها حياتهم أثناء محاولتهم الفرار إلى أوروبا، والذين وصل عددهم إلى ما يقرب من 44 ألف لاجئ خلال الفترة من 1993 وحتى 2002.



وقال روس يكيما، مدير مؤسسة MiGreat للاجئين في هولندا: “يأتي كل شخص على الشاطئ لمشاهدة هذه النصب التذكارية، ويتأثر الكثير من الناس بما يرونه هنا. هذا، بالطبع، أكثر إثارة للإعجاب والفضول ولفت الانتباه إلى قضية اللجوء من الأخبار الواردة في إحدى الصحف عن خمسين لاجئًا غرقوا في البحر”.

وأضاف يكيما أن سبب إنشاء هذه النصب هو رفع مستوى الوعي حول كيف أن أوروبا، التي يجدونها آمنة وديمقراطية، تحرس حدودها بشكل لا يصدق أمام المهاجرين.

وأفادت وكالة الأبحاث الدولية للاجئين المفقودين في أوروبا أن ما لا يقل عن 9901 شخص، من بينهم 440 طفلاً، لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا منذ عام 2018.

وقامت الوكالة بتحليل بيانات من منظمة “يونايتد ضد وفيات اللاجئين”، والتي تقوم بجمع بيانات عن اللاجئين الذين لقوا حتفهم في طريقهم إلى أوروبا منذ 1993.

يُذكر أن معظم الأطفال فقدوا حياتهم أثناء مرورهم عبر المغرب وليبيا وتركيا على طرق الهجرة.

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