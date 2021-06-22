أنقرة (زمان التركية)ــ نفذت المخابرات العسكرية التركية عملية اغتيال في شمال العراق، استهدفت المسؤول عن قوات الحماية الذاتية الكردية، باعتباره “أحد مرتكبي العديد من الأعمال الإرهابية ومطلوب بإشعار أحمر”.

عملية الاغتيال تم تنفيذها في السليمانية بإقليم كردستان من خلال المخابرات العسكرية التركية.



وقالت وكالة الأناضول التركية الرسمية إنه تم تصفية أولس دوغان، الملقب بـ “أولاش ديرسم” المسئول عن قوات الحماية الذاتية الكردية التابعة لحزب العمال الكردستاني.

وقالت الوكالة “بحسب المعلومات من المصادر الأمنية، فقد تم إبلاغ المخابرات بأن الإرهابي دوغان يسعى لاتخاذ إجراءات ضد الأتراك في شمال العراق”.

أضافت الوكالة أن دوغان “بدأ مؤخرًا في جمع معلومات عن المواطنين الأتراك في المنطقة من أجل الرد على العمليات الناجحة ضدهم”.

وفي منطقة كالاديز في السليمانية شمال العراق نفذت المخابرات العسكرية التركية عمليتها ضد أولس دوغان.

وتتهم السلطات التركية أولس دوغان بزرع الألغام وسد الطرق وحرق سيارات ونصب كمائن في ريف ولاية تونجلي التركية.

وتتبع قوات الحماية الذاتية المشكلة منذ عام 2014 والتي كان يقودها أولس دوغان، قوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني.

ولم يصدر عن سلطات إقليم كردستان أو الحكومة العراقية تعليق على الحادث حتى الآن.

يذكر أن بغداد أعلنت مرارًا رفضها العمليات العسكرية التركية في شمال العراق واعتربتها خرقا للسيادة الوطنية، فيما تبرر أنقرة بالقول إن العراق لا يتخذ ما يلزم لمنع التهديد الذي يواجه تركيا من قبل حزب العمال الكردستاني.