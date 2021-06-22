أنقرة (زمان التركية) – اعتبر صحفي تركي أن قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي غرضها بقاء التحالف الحاكم في السلطة.

الصحفي التركي، لافنت جولتكين، قال خلال مشاركته في برنامج “تعليقان” على قناة Halk TV إن شركاء السلطة الحاكمة يتحكمون في الغضب داخل المجتمع ويعرقلون اتحاد المعارضة ويبعدون ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن صناديق الاقتراع من أجل الحفاظ على بقائهم في سدة الحكم.

ويوم الاثنين أعلنت المحكمة الدستورية قبول لائحة الاتهام في دعوى حل الحزب الكردي وحظر أعضائه من المشاركة السياسية.

الصحفي جولتكين قال إن قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي في صالح تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي وليس العكس.

وأوضح قائلا: “العمال الكردستاني والشعوب الديمقراطي أشبه بالأواني المستطرقة. إذ اشتدت شوكة إحداهما ضعفت الأخرى. نحن نريد أن تشتد شوكة الشعوب الديمقراطي الكردي كي ينتهي تنظيم العمال الكردستاني، أما السلطة الحاكمة فتفعل العكس”.

وأكد جولتكين أن قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ترتبط بهذا الأمر قائلا: “الراغبون في تقسيم تركيا سيغلقون الحزب ويدمرون الأرضية السياسية ويمنعون الأفراد من المشاركة في العمل السياسي ويدفعونهم إلى الانضمام لصفوف العمال الكردستاني. الراغبون في تقسيم تركيا يتجاهلون القانون ويعينون الوصاة على البلديات ويعلنون معاداتهم لفصيل ما في كل مؤتمراتهم. يعملون على جعل العمال الكردستاني البديل الوحيد بقضائهم على حزب الشعوب الديمقراطي الكردي”.

هذا وذكر جولتكين أن الفوز بالانتخابات هو الشغل الشاغل لتحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، وأن التحالف يظن أن إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ومنع الناخب الكردي من المشاركة في عملية الاقتراع يمنحهم الفوز مجددا.

وأضاف قائلا “بات من الواضح والصريح أن السلطة الحاكمة تدفع البلاد إلى الانقسام والصراع كي تفوز بالانتخابات”.

يذكر أنه بفضل أصوات ناخبي الحزب الكردي حقق حزب الشعب الجمهوري فوزا كبيرا في انتخابات البلديات الكبرى خاصة في إسطنبول.