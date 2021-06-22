أنقرة (زمان التركية) – وجه زعيم المعارضة التركية، كمال كيليتشدار أوغلو، نقدا لاذعا للرئيس، رجب أردوغان، بسبب قرار اعتبره “أيدلوجيا”.

تصريحات كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري جاءت تعليقا على القرار الذي أعلنه أردوغان، عقب اجتماع مجلس الوزراء بتطبيق “حظر على الموسيقى في المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الـ12 منتصف الليل، منعا لإزعاج الآخرين، فلا يحق لأحد أن يزعج الآخر”، على حد وصفه.

وانتقد كيليتشدار أوغلو قرار أردوغان، من خلال تغريدة على تويتر.

وأوضح كيليتشدار أوغلو أنه قال منذ البداية إن الحظر “أيديولوجي”، مشيرا إلى أنه إذا كان أردوغان يتحدث عن الإزعاج وعدم الراحة، فماذا سيفعل في هذا البلد غير المرتاح له؟

كيليتشدار أوغلو أضاف مخاطبا أردوغان “إذا كنت تفكر في أي شيء بخلاف إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، فالتخبرني بذلك”.

يذكر أن أصحاب المطاعم في تركيا واجهوا خسائر كبيرة خلال فترات الإغلاق الماضية.

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