أنقرة (زمان التركية) – سخر رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، من دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للشباب أن يتزوجوا.

وقال باباجان: “السيد الرئيس يدعو الشباب إلى الزواج كلما سنحت له الفرصة. يقول أحد المواطنين إن لديه ابنًا يبلغ من العمر 27 عامًا، كيف سيتزوج هذا؟ ليس لديه عمل ولا مال. هذه هي مشاكل آباء شبابنا الذين بلغوا سن الزواج”.

وأوضح باباجان أن أغلب الشباب يعيشون من مصروف الجيب الذي يحصلون عليه من عائلاتهم، وأن الشباب الذين انخرطوا في الحياة العملية يعملون بأجور منخفضة للغاية، وبالتالي كيف يمكن للشباب أن يكونوا أسرة في هذه الحالة؟

وتابع باباجان: “لا يستطيع الشباب العثور على عمل؛ لأنك تكسر عجلة الاقتصاد، وهم مقيدون في منازلهم. واحد من كل أربعة شبان ليس في المدرسة ولا في العمل؛ بل في المنزل. في البلد الذي تحكمه، الشباب عاطلون عن العمل وخائفون ويائسون. إذا كنت تدير الدولة بتوقيع واحد وبقول واحد دون استشارة أحد، فعليك أن تقبل أنك المسؤول الوحيد من كل السلبيات”.

وتجاوز تعداد البطالة في تركيا 4 ملايين عاطل عن العمل.

وفي سياق منفصل، أكد باباجان أن حزبه يريد أن يجري حوارا مع جميع الأحزاب السياسية في تركيا، باستثناء الحزبين السياسيين الموجودين في السلطة (العدالة والتنمية – الحركة القومية).