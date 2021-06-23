أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، إنه من الوارد حدوث استفزازات تستهدف البلديات المعارضة وأنه حذر رؤساء البلديات من ذلك.

وأوضح كيليتشدار أوغلو أنه قال لرؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعب الجمهوري: “استعدوا للاستفزازات. يمكن أن تحدث استفزازات مثل الهجوم المسلح الذي تعرض له مقر حزب الشعوب الديمقراطي بإزمير في أي مكان”.

وتعليقا على الدعوى القضائية لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، أكد كيليتشدار أوغلو أنه ليس من الصواب إطلاقا إغلاق الأحزاب السياسية، أو ربطها بالمنظمات الإرهابية، مشيرا إلى أنه إذا تم ذلك بتوجيه سياسي، فهذا غير صحيح.

وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري أن من واجبهم كبشر مقاومة الظلم، والمطالبة بالديمقراطية ليس لأنفسهم فقط، ولكن للجميع.

وأكد كيليتشدار أوغلو أن الشعب يريد أن يعيش بسلام في تركيا، مشددا على ضرورة أن يكون القضاء مستقلا وحياديا.

وفي سياق منفصل، أشار كيليتشدار أوغلو إلى أن مشكلة المواطن العادي هي والاقتصاد، مضيفا: “أنا أتحدث عن تركيا حيث ينام آلاف الأطفال جائعين. أنا أتحدث عن تركيا بها أكثر من 10 ملايين عاطلين عن العمل. لقد أوصلوا تركيا إلى هذه النقطة منذ 19 عامًا”.