أنقرة (زمان التركية) – نعت مغني الراب التركي، أزهال، الرئيس رجب طيب أردوغان، بـ”الديكتاتور”، ردا على إعلانه حظر الموسيقى في المقاهي والشوارع بعد منتصف الليل.

عبر حسابه على انستجرام، علق أزهال باللغة الإنجليزية، على القرار قائلا: “في يوم الموسيقى العالمي، في بلدي الحبيب، تم حظر الموسيقى بعد 00.00 من قبل الديكتاتور. هذا الحظر هو قرار سينهي صناعة الترفيه الليلية والمهرجانات وجميع أنواع الحفلات الموسيقية”.

أضاف المغني الشاب: “قال الديكتاتور لا أحد لديه الحق في إزعاج أي شخص. لكن الموسيقى التركية تضررت بالفعل بسبب الوباء. حتى أن بعض الموسيقيين انتحروا”.

قال مغني الراب: “أناشد الجميع، انتبهوا للديكتاتورية في تركيا ولا تذهبوا إلى تركيا لقضاء إجازة. لا يوجد الترفيه في تركيا بعد الآن. لأنني جزء من بلد ومجتمع يرى الموسيقى على أنها مصدر إزعاج، فأنا في حزن وخجل شديد “.

وتعرض أزهال لانتقاد بعض الأشخاص، حيث اعتبروا أنه يسيء إلى بلاده تركيا، فرد عليهم قائلا: “إن تهريب الأشخاص إلى الخارج بجواز سفر رمادي كمكتب للدولة هو تشويه سمعة تركيا ضد العالم. وإعاقة حقوق المرأة وحقوق الإنسان في البلاد هو بمثابة تشويه سمعة تركيا ضد العالم. تعطيل القانون تدمير بلدنا. هل تعتقد أن دفن رؤوسنا في التراب دون الحديث عن ذلك هو حب للوطن؟”.

يذكر أن أردوغان أعلن يوم الثلاثاء حظر الموسيقى بعد منتصف الليل منعا لإزعاج الآخرين على حد وصفه.

وتعرض قرار أردوغان هذا لموجات انتقاد واسعة من قبل الفنانين والموسيقيين والنشطاء السياسيين في تركيا.