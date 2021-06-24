أنقرة (زمان التركية) – أعلن سفير تركيا في فيينا، أوزان جيهون، تقديم طلب إلى السلطات النمساوية لتسليم رجل الأعمال التركي، سيزجين باران كوركماز، لمحاكمته في تركيا.

الخطوة التي اتخذتها تركيا تأتي متزامنة مع طلب الولايات المتحدة الأمريكية تسليم سيزجين باران كوركماز، المتهم بالاحتيال بالتعاون مع شركة “إخوان كينجستون” الأمريكية.

السفير التركي أوضح أنه تقدم يوم السبت الماضي، عندما تم القبض على كوركماز، بطلب إلى السلطات في النمسا لتسليم كوركماز، ثم قدم بعد ذلك الملف اللازم بشأن عملية التسليم.

وأشار جيهون إلى أن كوركماز، أعرب عبر محاميه، عن رغبته في أن يحاكم في بلاده تركيا.

وعن الجلسة القضائية المتوقعة لكوركماز في النمسا في الخامس من يوليو، أكد جيهون أنه لا يمكنه التعليق على كيفية تصرف القضاة النمساويين، ولكن القرارات المتخذة في تلك الجلسة ستكون حاسمة.

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب إلى السلطات النمساوية لتسليم كوركماز. وأعلنت الوزارة، مطلع الأسبوع، رفع دعوى قضائية ضد كوركماز بتهمة “غسيل الأموال وتعطيل القضاء”.

يذكر أن كوركماز متهم بغسيل أموال تصل إلى 133 مليون دولار، ويواجه عقوبة تصل إلى السجن 225 سنة.

يشار إلى أنه أنه في ظل السيطرة على القضاء في تركيا، قد سيتم الإفراج عن كوركماز إذا تم محاكمته في بلاده أو يخفف الحكم عليه.

وكان الرئيس أردوغان أصدر قرارًا بتعيين المصرفي محمد هاكان أتيلا، مديرا لبورصة إسطنبول فور الإفراج عنه من الولايات المتحدة بعد قضائه 32 شهرا في السجن بتهمة المشاركة في خرق العقوبات الأمريكية على إيران عبر النظام المالي التركي.