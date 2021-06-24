أنقرة (زمان التركية) – انتقد صحفي تركي حجب السلطات الأمريكية 33 موقعًا إيرانيًا بقرار من وزارة العدل والمخابرات الأمريكية.

وعتبر الكاتب أحمد فارول، في مقال بصحيفة يني عقد التركية، ذات التوجه الإسلامي، أن حجب عدد من المواقع الإلكترونية لموالاتها إيران يهدد الجميع ويشكل تهديدًا خطيرا على مستقبل حرية الفكر.

وأكد فارول أن انتقاده للأمر ليس بهدف الدفاع عن الإعلام الموالي لإيران، قائلا: “لكن أريد أن أوضح أن حجب 33 موقعا مواليا لإيران خلال الأيام الماضية في حملة لوزارة العدل الأمريكية والمخابرات الأمريكية هو تطور شديد الخطورة”.

ووصف فارول الواقعة بأنها أشبه “بالسطو” قائلا: “لا يمكن لأحد التيقن من أن السلطات الأمريكية لن تلجأ لهذا الإجراء تجاه المؤسسات الإعلامية التابعة لأية دولة لا تجمعها علاقات جيدة معها. ولهذا السبب يتوجب التخوف من حظر القراصنة الأمريكان الذين تتصدر بلادهم الاستعمار الدولي لمؤسسات إعلامية موالية لإيران وإدراك الخطر الناجم عن لجوئهم لعملية قرصنة كهذه”.

ومساء الثلاثاء سيطرت الولايات المتحدة الأمريكية على أكثر من 30 موقعا إلكترونيا مستضافة على نطاقات أمريكية، لوسائل إعلام إيرانية وثلاثة مواقع عراقية تابعة لـ”كتائب حزب الله” كانت تستضيفها نطاقات تملكها الولايات المتحدة.

من بين المواقع المصادرة قنواتُ: العالم و”برس تي في” الإيرانية، و”المسيرة” التابعة للميليشيات الحوثية اليمنية، و”الكوثر” و”نبأ” التابعة لميليشيات عراقية.