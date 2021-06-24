أنقرة (زمان التركية) – قدم صحفي تركي تفسيرا لزيارة السفير التركي في واشنطن مراد مارجان المثيرة للانتباه لرجل الأعمال التركي يالتشين أيصالي.

يقول باريش صويدان الكاتب التركي في موقع “تي 24” التركي، إن الزيارة التي تمت في 11 من يونيو الجاري، لمنزل “أيصالي” من قبل سفير تركيا تعد “إعادة اعتبار” لرجل الأعمال الذي تم رفع قضايا قضائية ضده بعد محاولة الانقلاب في 2016 على أساس قربه من حركة الخدمة.

الكاتب التركي صويدان تحدث أيضا عن كيفية استيلاء رجل الأعمال المحتال سيزجين باران كوركماز المعتقل حاليا في النمسا على شركة “بوراجيت” التي كان يمتلكها أيصالي.

وقال: “أيصالي، الذي أسس شركة بوراجيت في عام 2010، والتي كانت تنظم رحلات إلى المطارات حيث لا يوجد الكثير من الرحلات الجوية بالطائرات الصغيرة، نُشر عنه في الصحف بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، أنه “قريب من مجتمع كولن”.

في تلك الأثناء تم الاستحواذ على بوراجيت من قبل شركة SBK Holding التابعة لسيزجين باران كوركماز.” بطريقة غير قانونية. ثم أعلن كوركماز إفلاس شركة بوراجيت بعد فترة وجيزة ورفع دعوى قضائية ضد أيصالي على أساس أنه باع الشركة بديون لم يكشف عنها أثناء البيع.

وفقًا لتقرير الخبير المقدم من كوركماز إلى المحكمة، كان من المفترض أن يدفع أيصالي تعويضًا بقيمة 253 مليون ليرة تركية إلى شركة كوركماز”.

يذكر أن أيصالي الذي درس الهندسة الكهربائية في METU وحصل على الدكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، حصل على 15 براءة اختراع مختلفة في تقنيات الصواريخ والميكروويف وباع شركته Hittite Microwawe، التي أسسها بناءً على براءات الاختراع هذه، مقابل 2.5 دولار مليار سابقًا”.

في عام 2010، أظهرت مجلة فوربس أن أياصلي من بين أغنى 100 تركي بثروة تتراوح بين 400-450 مليون دولار.

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