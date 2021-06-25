أنقرة (زمان التركية) – اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن قرارات القمة الأوروبية بشأن تركيا “بعيدة عن الخطوات المتوقعة والمطلوبة ولا تحتوي على الخطوات اللازم اتخاذها نحو أنقرة”.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعلنت أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تقديم مساعدات لتركيا بقيمة 3 مليارات يورو لحل قضية المهاجرين.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع تركيا عام 2016، ينص على تقديم بروكسل مساعدة مالية لتركيا مقابل التزامها باستضافة المهاجرين غير الشرعيين.

وفي الفترة الأخيرة كانت تركيا تدعو إلى إعادة النظر في الاتفاق متهمة الاتحاد الأوروبي بعدم تنفيذ التزاماته بالكامل.