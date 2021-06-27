أنقرة (زمان التركية) – ادعى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن إنجلترا توفر لقاح فيروس كورونا لمواطنيها بمبلغ مالي، في الوقت الذي تقدمه تركيا لمواطنيها بشكل مجاني.

الرئيس رجب طيب أردوغان، قال خلال خطابه في ولاية هاتاي، إنه تم فرض رسوم قدرها 100 إسترليني على لقاح كورونا في إنجلترا.

وقال أردوغان: “انظروا أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، في مناطق مختلفة من العالم، الدول الأكثر تطوراً في أوروبا لديها لقاحات، هل تعلمون أنهم يحصلون على هذا اللقاح مقابل رسوم؟ الرسوم 100 إسترليني في إنجلترا. ليس لدينا مثل هذا الشيء”.

لكن هل ما يقوله أردوغان صحيح؟ يتم تنفيذ برنامج التطعيم بلقاح كورونا مجانًا في المملكة المتحدة، حيث تلقى حتى الآن 43 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل فيما تلقى 32 مليون شخص جرعتين.

وفي البيان المشترك الذي أدلى به كبير أطباء الأسرة في إنجلترا ومختلف المنظمات الأمنية هناك، تم التأكيد على أن لقاح Covid-19 متاح فقط من خلال خدمة الصحة الوطنية وهو مجاني، وأن العاملين الصحيين لن يطلبوا المال أبدًا مقابل اللقاح.

كما قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك: “اللقاحات هي طريقنا للخروج من هذا الوباء. من الضروري ألا ندع المحتالين يقوضون هذا العمل الجماعي الضخم. لن يُطلب منك أبدًا المال مقابل اللقاح، لن يتم طلب التفاصيل المصرفية ورمز PIN عند الاتصال للحصول على اللقاح”.

وفي المملكة المتحدة، لا توجد رسوم على الخدمات الصحية الأخرى التي يقدمها نظام الصحة الوطني، مما أثار تساؤلات عما إذا تعمد أردوغان خداع شعبه أم هو مخدوع من قبل مستشاريه.