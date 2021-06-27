أنقرة (زمان التركية) – زاد إيجار المنازل في مدينة إسطنبول بشكل ملحوظ، ليرتفع سعر إيجار المنزل الذي كان يبلغ 2000 ليرة إلى 5000 ليرة تركية.

وفقًا لموقع Money Analysis، أصبح من الصعب العثور على منزل للاستئجار في العديد من المدن الكبرى، وخاصة إسطنبول.

بعض المناطق مثل شيشلي وكاديكوي وبكيركوي وأوسكودار، يتعين على المواطنين الذين يبحثون عن منزل كتابة أسمائهم لوكلاء العقارات وانتظار دورهم لأسابيع.

وبدأ بعض أصحاب العقارات، الذين استغلوا هذا الوضع، في عرض المنزل المراد استئجاره بضعف السعر، وطرد المستأجرين السابقين.

رئيس جمعية الاستشاريين العقاريين الرياديين، هاكان أكدوغان، قال تعليقًا على زيادة الإيجارات: “لقد أثرت فترة الوباء أيضًا بشكل كبير على صناعة البناء. يمكن فقط بناء نصف عدد المنازل التي كان سيتم بناؤها في العادة. بالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض كل من المعروض من المساكن ومبيعات المساكن”.

وتابع أكدوغان: “على سبيل المثال، يمكن استئجار شقة في إسطنبول تبلغ تكلفتها 1500 ليرة لمستأجرين جدد بأسعار تصل إلى 2500 ليرة، لدرجة أنه في بعض المناطق مثل شيشلي وكاديكوي وبكيركوي وأوسكودار، ينتظر المواطنون لأسابيع بعد تسجيل أسمائهم لدى وكلاء العقارات ليصبحوا مستأجرين”.

وقال رئيس جمعية (TÜGEM) للمستشارين العقاريين، في معرض تعبيره عن استمرار زيادات الإيجار، أنه ينبغي على المرء أن يكون مستعدًا لهذا الوضع، وأردف: “هذه الزيادات في الإيجار ستزداد عندما تفتح الجامعات أبوابها في الربع الثالث. نصيحتنا للمستثمرين في هذه الفترة هي شراء منزل وتأجيرها”.

–