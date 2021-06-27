أنقرة (زمان التركية) – سلمت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، أحد عناصر المافيا الهاربين من تركيا ويدعى ظافر سارال إلى تركيا.

سارال نفذ هو وهو شقيقه جيهان سارال هجوما مسلحا على مقهى في نيسبيتيي كاديسي في بشيكتاش بإسطنبول، في 19 يوليو 2016، متسببين في مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

ظافر سارال، الذي ذكر أنه زعيم تنظيم يسمى “سارال”، تم القبض عليه في مقدونيا الشمالية.

تم تسليم سارال إلى تركيا عن طريق الإنتربول إلى فرع مكافحة الجريمة المنظمة بشرطة إسطنبول، ونقل إلى النيابة بعد استجوابه في مركز الشرطة.

أما شقيقه جيهان فكان قد تم القبض عليه في مقدونيا أيضا في مايو الماضي وتم ترحليه إلى تركيا وأودع السجن.

http://ahval.co/tr-122612