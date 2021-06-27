أنقرة (زمان التركية) – أخلت السلطات في تركيا سبيل مصور وكالة الأنباء الفرنسية، بولنت كيليتش، وذلك بعد اعتداء قوات الأمن عليه واعتقاله أثناء تغطيته لأحداث “مسيرة الفخر”.

وكان كيليتش قد توجه إلى ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول لتغطية أحداث “مسيرة الفخر” التي نظمها المثليون يوم السبت، غير أن قوات الأمن قامت بالاعتداء على الصحفيين، من بينهم كيليتش، إذ قامت قوات الأمن بطرحه أرضا والضغط على عنقه لتكبيله بالأصفاد.

يذكر أن الصحفي كيليتش أصبح أيقونية توثق العنف المتزايد لقوات الأمن التركية خلال الآونة الأخيرة.

هذا وحاولت قوات الأمن التركية منع التقاط صور وتسجيلات للحظات التقاط كيليتش التي أثارت موجة من الانتقادات عقب تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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