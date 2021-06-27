أنقرة (زمان التركية) – نظم عدد من الأتراك وقفة احتجاجية بميدان “الحرية” في بلدة باكيركوي بإسطنبول، للتنديد بإعلان الرئيس رجب طيب أردوغان البدء في تشييد قناة إسطنبول.

حمل المتظاهرون في الوقفة الاحتجاجية شعارات “مشروع قاتل، لن نجعلك تدشنه”، فيما تدخلت الشرطة لقمع المتظاهرين.

وقالت أويا أركانجي التي قرأت بيان المتظاهرين، إن الحكومة تحاول التحدث عن مدى فائدة قناة إسطنبول في وسائل الإعلام الرئيسية، ولكن لا إسطنبول ولا تركيا بحاجة إلى قناة إسطنبول.

وأضافت أركانجي أن الحكومة تدعي أن القناة ستخفض حوادث السفن في مضيق البوسفور، ولكن هذا غير حقيقي لأن حوادث السفن انخفضت بالفعل قبل تشييد القناة وفقا لبيانات وزارة النقل.

وشددت أن الإنشاءات الجديدة مثل قناة إسطنبول، تعني إعدام إسطنبول، حيث سيتم تدمير 13 ألف و400 هكتار من أراضي الغابات، وسيتم تدمير أحواض المياه، فهذا المشروع باختصار سيقضي على إسطنبول.

كما ذكرت أركانجي أن “هذا المشروع مصمم لحفنة من المستأجرين والأغنياء، وليس مثلما يقول وزير النقل والبنية التحتية، عادل قارا إسماعيل أوغلو، بإن قناة إسطنبول ستعود بالوظائف والأموال على الشعبِ”.