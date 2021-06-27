أنقرة (زمان التركية) – باتت سيدة في تركيا محط حديث مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات جريئة أدلت بها خلال مشاركتها في تقرير مصور من شوارع العاصمة أنقرة.

وخلال التقرير الذي تم بثه عبر موقع يوتيوب وجهت السيدة، التي لم يكشف عن اسمها، انتقادات حادة إلى الحكومة التركية قائلة: “تركيا باتت مغتصبة من تنظيم إجرامي. لم نعد نخشاهم بعد الآن. فليتفضلوا وليقتادونا إلى حيثما شاءوا”.

وحظي الفيديو بآلاف المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت السيدة خلال الفيديو أن الحكومة التركية أصبحت تسعى للاستيلاء على أملاك جميع المواطنين صغارا كانوا أم كبارا.

وجاءت تصريحات السيدة خلال الفيديو محط حديث مواقع التواصل الاجتماعي على النحو التالي:

“تركيا حاليا تحت سيطرة واستيلاء تنظيم إجرامي. والسلطات التركية أصبحت تسعى للاستيلاء على أملاك جميع المواطنين صغارا كانوا أم كبارا. لم نعد نخشاهم بعد الآن. لا يا صديقي سنتحدث دون خوف، وليتفضلوا ويقتادونا إلى حيثما شاءوا.

تركيا ما كان يجب أن تنحدر إلى هذا الوضع. الأمر لا يختلف من حزب لآخر، ومن مؤيد لهذا الحزب أو ذاك.. الأمر لا يتعلق بالأحزاب السياسية من العدالة والتنمية والحركة القومية والشعب الجمهوري والخير وغيرها، بل يجب على كل مواطن صاحب ضمير أن يتخذ موقفا مما يحدث في البلاد. بالله عليكم انظروا إلى الحال الذي آلت إليه الأوضاع في البلاد.

نحن مضطرون للتكاتف كمجتمع، فلا يزال الخوف يمنع البعض من تقديم واجب العزاء في الفتاة الكردية المقتولة على يد القومي التركي المتطرف أونور جنجار. هل يمكن أن نشهد أسوأ من هذا؟ لماذا؟ هل بسبب أنها تنتمي إلى حزب الشعوب الديمقراطي الكردي؟ هذا الحزب يعمل داخل البرلمان بشكل قانوني، إذن انتهى الأمر!

الآن لو أعلن -حزب- الشعوب الديمقراطي الكردي أنه يريد الانضمام للتحالف الحاكم فإن حزب العدالة والتنمية سيكون أول المرحبين به.

لدي ثلاثة أطفال. أين سيكبرون؟ لا يمكننا العيش ونحن نضع أيدينا على قلوبنا من الخوف. لقد سيطر تنظيم إجرامي على بلادنا بالمعنى الحقيقي.