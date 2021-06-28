أنقرة (زمان التركية) – يواصل الدولار أدائه المتذبذب أمام الليرة مقتربا من 9 ليرات.

وفي مستهل تعاملات الأسبوع سجل الدولار أمام الليرة 8.70 ليرة.

وكان الدولار قد سجل أداء متذبذبا خلال الأسبوع الماضي يتراوح بين 8.60 و8.80 ليرة. على الرغم من انخفاضه بشكل طفيف عن مستوى 8.88 ليرة الذي بلغه مطلع الشهر الجاري ويعد أعلى مستوياته على الإطلاق فإن السعر الحالي للدولار أمام الليرة لا يبتعد كثيرا عن هذا المستوى.

وعلى صعيد متصل يواصل اليورو أدائه المستقر أمام الليرة، فبعد اختتامه تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 10.47 ليرة استهل اليورو تعاملات هذا الأسبوع عند مستوى 10.41 ليرة.

هذا وتواصل الأسواق متابعة إحصاءات التضخم والتوظيف التي تعكس مؤشرات عن موعد وسرعة تشديد السياسة المالية في الولايات المتحدة.