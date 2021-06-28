أنقرة (زمان التركية) – ورد اسم الوزير السابق وسفير تركيا الحالي لدى التشيك، أجامان باغيش، ضمن قائمة مستخدمي الطائرة الخاصة برجل الأعمال التركي المتهم بالاحتيال وغسيل الأموال سيزجين باران كوركماز، الموقوف حاليا في النمسا تنفيذا لطلب أمريكي.

وذكرت صحيفة جمهوريت التركية أن أجامان باغيش كان من بين الأشخاص الذين استخدموا طائرة كوركماز الفارهة مقابل 15 ألف يورو باليوم.

وكان البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، علي ماهر بشارير، كشف أن محمد آغار، وزير العدل والداخلية السابق ووالد البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ظلفو تولجا آغار، كان من بين الذين استخدموا الطائرة الخاصة بكوركماز TC-YYA.

وعقب كشف زعيم المافيا سادات بكر عن استخدام وزير الداخلية الحالي، سليمان صويلو، هذه الطائرة صرحت وزارة الداخلية، أنه تم استئجار الطائرة خلال فترة الانتخابات عبر شركة سويوت للنقل الجوي.

وقالت الوزارة إن صويلو هو من تحمل نفقات الطائرة من خلال شركته.

كان زعيم المافيا التركي سادات بكر قال إن أشخاصًا من عالم السياسة والقضاء والإعلام استعان بهم كوركماز لتسهيل الحصول على شركات مصادرة من شخصيات معارضة لنظام الرئيس رجب أردوغان.

سيزجين باران كوركماز موقوف حاليا في النمسا بطلب من الولايات المتحدة، من أجل التحقيق معه بتهمة الاحتيال المالي وغسيل الأموال، ويواجه عقوبات إجمالية تصل إلى السجن 225 سنة.