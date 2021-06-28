أنقرة (زمان التركية) – كشف البرلماني التركي المعارض علي ماهر باشارير، أن وزيري داخلية تركيا الحالي والسابق، استخدما الطائرة الخاصة برجل الأعمال المحتال والمعتقل حاليًا في النمسا سيزجين باران كوركماز.

باشارير أوضح أن طائرة كوركماز “TC-YYA” استخدمها وزير الداخلية الحالي، سليمان صويلو، العديد من المرات وكأنها طائرته الخاصة.

وأضاف باشارير أن طائرة كوركماز المتهم بالاحتيال على الحكومة الأمريكية وغسيل الأموال والمعتقل في النمسا حاليا، استخدمها أيضا وزير الداخلية التركي السابق، محمد أغار.

بشارير نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أشار إلى أنه ليس صويلو وأغار فقط من استخدم طائرة كوركماز، وأكد أن العديد من المقربين من مسؤولي الدولة استخدموا هذه الطائرة، كما لو لم تكن هناك طائرة أخرى غيرها في البلاد.

وتابع البرلماني المعارض: “يجب على المدعي العام النزيه التحقيق في كل هذه الأحداث. لقد تم استخدام الطائرة لأغراض مختلفة، كلها واضحة، الوضع هنا هو سمعة تركيا الآن. لماذا يستخدم الجميع طائرة هذا الرجل الخاصة؟”.

كان زعيم المافيا التركي سادات بكر، قال إن أشخاصًا من عالم السياسة والقضاء والإعلام استعان بهم كوركماز لتسهيل الحصول على شركات مصادرة من شخصيات معارضة لنظام الرئيس رجب أردوغان.

سيزجين باران كوركماز موقوف حاليا في النمسا بطلب من الولايات المتحدة، من أجل التحقيق معه بتهمة الاحتيال المالي وغسيل الأموال، ويواجه عقوبات إجمالية تصل إلى السجن 225 سنة.