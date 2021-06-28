أنقرة (زمان التركية) – لا يتوقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إبرم اتفاقية وراء أخرى مع محبوبته قطر، شبه الجزيرة الثرية.

أردوغان سمح قبل أيام بموجب اتفاقية جديدة مع الدوحة بقدوم الطلاب القطريين إلى تركيا للحصول على تعليم جامعي في مجال الصحة العسكرية، الأمر الذي أثار انزعاجا شديدا في الشارع التركي، خاصة وأنه تم إعفاء الطلاب القطريين من امتحانات القبول الجامعي المطبقة على الأتراك.

يأتي ذلك في ظل الحديث عن اتفاقية تعاون عسكري بين تركيا وقطر بموجبها ستتمركز 36 طائرة حربية قطرية و250 جنديًا قطريًا في القواعد العسكرية والمناطق والمطارات في تركيا لمدة 5 سنوات.

وستمنح الطائرات الحربية القطرية من طراز ميراج ورافال وطائرات النقل الأمريكية من طراز سي -17 وسي -130 وطائرات هليكوبتر أباتشي تصريح ورقم رحلة دبلوماسي دائم لتمييزها عن الرحلات الأخرى.

ووقع الاتفاقية رئيس الأركان العامة التركي يشار جولر ورئيس الأركان القطرية غانم بن شاهين الغانم، ووفق تقارير تم تقديمها إلى البرلمان كمشروع قانون بتوقيع رئيس البرلمان مصطفى شنتوب.

أبرز الاتفاقيات والصفقات الموقعة بين قطر وتركيا خلال العام الأخير:

* تم بيع 10٪ من بورصة اسطنبول إلى قطر.

* أصبحت قطر شريكًا لشركة Tank Palet لمدة 25 عامًا.

* اشترت والدة أمير قطر 44 فداناً على مسار قناة إسطنبول.

* أصبحت قطر شريكة في مشروع القرن الذهبي في إسطنبول. حصلت على حقوق تشغيل ميناء أنطاليا.

* اشترت قطر 99.8٪ من Finansbank وجميع حصص كل من بنك Abank و منصة Digiturkالرقمية.

اشترت قطر شركتي آركاس للبناء (Arkas İnşaat) وأرجو بورتفوي (Ergo Portföy)، و79.5% من شركة بانفيت (Banvit)، و42% من شركة إستينيه بارك (İstinyePark)، و30.7% من شركة بوينير (Boyner).

* قطريون اشتروا 1600 منزلا في تركيا. ومن ناحية أخرى، باعت توكيا 125 فدانًا من الأرض على ساحل أتاكوي إلى قطر.

* تبرع أمير قطر بطائرات و53 حصان سباق بـ500 مليون دولار لتركيا، وأنشأت تركيا قاعدة عسكرية في الدوحة.

* سترسل تركيا فرقة مكافحة شغب إلى قطر لضمان الأمن خلال كأس العالم لكرة القدم 2022.