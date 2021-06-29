أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة تركية بالسجن 7 سنوات و6 أشهر على رئيس مديرية الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية في أنقرة، بستامي أركوتش، بتهمة التحرش.

وأصدرت الدائرة الرابعة والثلاثون بالمحكمة العامة في أنقرة حكمها النهائي في قضية تحرش أركوتش بموظفة في عام 2019.

خلال جلسة السادس عشر من يونيو/ حزيران الجاري قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات على أركوتش بتهمة الاعتداء الجنسي العمد على سيدة.

وأضافت المحكمة السجن عامين و6 أشهر بتهمة إساءة استخدام النفوذ، وبهذا بلغ إجمالي العقوبة الصادرة بحق أركوتش 7 سنوات و6 أشهر ورفضت المحكمة تخفيف العقوبة.

من جانبه أفاد اتحاد العاملين في الصحة والخدمات الاجتماعية أن كون وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية هي المؤسسة التي شهدت واقعة التحرش في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في الثلاثين من يناير/ كانون الثاني عام 2019 له أهمية كبيرة.

وذكرت المديرة السابقة لشعبة الاتحاد في أنقرة، رونا تملي، أن الوزارة مسؤولة عن حماية النساء العاملات بها من التعرض للعنف والتحرش داخل بيئة العمل وضمان اتخاذ جميع العمل وليس فقط المؤسسات الحكومية إجراءات رادعة ضد العنف والتحرش ومراقبتها.

وشددت تملي على ضرورة حرمان أركوتش من تولي منصب إداري مجددا قائلة: “لابد من منع تولي هذا الشخص منصب إداري مرة أخرى وحماية السيدة التي كشفت أنها تعرضت لتحرش جنسي. ولابد أيضا من منع تعرضها لأية ضغوط داخل العمل بسبب إعلانها هذا الشيء. ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا بشأن بيانات السيدات الأخريات اللاتي أعلن تعرضهن للتحرش”.