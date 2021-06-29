أنقرة (زمان التركية) – ظهرت أدلة جديدة قد تؤيد مزاعم سادات بكر زعيم المافيا التركي، حول قضية تجارة المخدرات بين تركيا وفنزويلا .

تم الكشف عن 40 رحلة إلى فنزويلا، تم إجراؤها بواسطة طائرة خاصة برجل الأعمال التركي المتهم بالاحتيال سيزجين باران كوركماز.

رجل الأعمال الهارب سيزجين باران كوركماز ، طلبت الولايات المتحدة من النمسا تسليمه بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال في تركيا والولايات المتحدة.

بعد ظهور رقم الطائرة الفاخرة في وسائل الإعلام، مع الحديث عن استخدامها من قبل وزير الداخلية الحالي، سليمان صويلو، عدة مرات، تم تتبع الرحلات التي قامت بها الطائرة، وظهر أنها أجرت 40 رحلة إلى فنزويلا، لكن ليس واضحا إن كان كوركماز قام بالرحلات بنفسه أم لا، وبالتالي يمكن أن يكون مسؤولون أتراك كانوا على متن تلك الرحلات.

وكان سادات بكر زعم أن فنزويلا مصدر للمخدرات التي تدخل إلى تركيا، مشيرا إلى أن أركان يلدريم، نجل بن علي يلدريم آخر رئيس وزراء في تركيا، سافر بوقت سابق من العام الجاري إلى فنزويلا لاتخاذ ترتيبات لتهريب المخدرات، وهو الادعاء الذي نفاه يلدريم الأب.

وذكر بكر، أنّ “يلدريم الابن زار فنزويلا في يناير/كانون ثان، وفبراير/شباط الماضيين؛ من أجل اعتماد مصدر جديد للمخدرات”، لافتًا إلى أن أسطول السفن التابع له يقلع من ميناء كاراكاس ويتوقف في بنما، حيث يتم تحميلها بالعقاقير غير المشروعة.